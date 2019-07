Oypo lanceert automatische startnummerherkenning

Artificial intelligence

Oypo heeft goed gezocht naar de juiste oplossing om het makkelijker te maken voor de fotograaf, maar ook voor de klant. Artificial intelligence bleek de oplossing. De software scant nu automatisch alle foto's op de aanwezigheid van nummers.Het gaat overigens niet alleen over herkenning van cijfers, ook letters worden meegenomen. Het maakt dus niet uit of het startnummer alleen uit cijfers of ook uit letters bestaat. De lancering van deze tool je een enorme tijdswinst opleveren.Het handmatig toevoegen van startnummers aan de honderden of soms wel duizenden foto's is immers een tijdrovende kwestie. Doordat dit nu automatisch gaat bespaart je niet alleen tijd, waarschijnlijk komt het ook de verkopen ten goede als de foto's sneller online staan.Wil je meer weten over de werking van de automatische startnummerherkenning? Lees dan de uitgebreide how-to pagina op de Oypo website.