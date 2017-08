Adobe Lightroom Mobile tips en winactie

Adobe blijft steeds actief met het doorontwikkelen van Adobe Lightroom Mobile, de Lightroom versie voor je smartphone. Om je uit te dagen ook eens met Lightroom Mobile aan de slag te gaan organiseert Adobe deze maand wekelijks een prijsvraag.



Wekelijks kun je de HP Sprocket-fotoprinter winnen; een fotoprinter op zakformaat die je mee kunt nemen om zo overal waar je bent direct foto's te kunnen printen.





Wekelijks tips van Piet

Om mee te doen moet je uiteraard eerst even Adobe Lightroom Mobile downloaden (als je die niet al op je smartphone hebt staan natuurlijk). De app is zowel beschikbaar voor iOS als voor Android Maak een foto die past in het thema van de week en bewerk die in Lightroom Mobile. Deel je bewerkte foto vervolgens op Twitter of Instagram met als hashtag #ShineThisSummerBenelux.Je mag maximaal één foto per dag insturen. Let op: je geeft Adobe met je deelname toestemming om de ingestuurde foto te gebruiken. Lees ook de volledige algemene voorwaarden voor deelname.Onze eigen Piet Van den Eynde heeft voor Adobe vier video's opgenomen waarin hij je een aantal mogelijkheden van Lightroom Mobile laat zien. In de eerste video gebruikt hij een aanpassingspenseel om een portret te verbeteren.