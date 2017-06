Fotowedstrijd 'bevroren beweging' bij Calumet

Calumet Photographic organiseert een fotowedstrijd met als thema: Frozen movement. Deze fotowedstrijd is geschikt voor fotografen van alle niveaus. Je maakt kans op leuze prijzen, zoals de Canon M6.



Heb je een appel gefotografeerd die in het water valt? Een hond die z'n tanden in een bal zet? Of verras je Calumet met iets geheel nieuws? Laat het zien.