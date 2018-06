LensCulture zoekt kunstfotografen voor hun fotowedstrijd

Voor de allereerste LensCulture Art Photography Awards willen ze de diverse en creatieve manieren waarop fotografen het medium promoten en hun definities van kunst gemaakt met fotografie opnieuw ontdekken.



De mogelijkheden zijn grenzeloos - hun missie is om alle technieken, methoden en stijlbenaderingen te vieren die kunstenaars van over de hele wereld gebruiken. Voor deze nieuwe prijzen werken ze graag samen met The Aperture Foundation.



Wat betekent kunstfotografie voor je? Waarom blijft deze belangrijk en relevant? Hoe kan het waardering van schoonheid teweegbrengen, of een nieuwe manier om de wereld te bekijken?



Ze staan open voor alle soorten fotografische kunst, van gedrukte kunst op galerijwanden tot sculpturale objecten, experimentele processen en totaal nieuwe vormen en formaten. Ze hopen dat je hen helpt definiŽren wat tot nadenken stemmende kunstfotografie kan zijn in 2018!



Uiterste inschrijfdatum is dinsdag, 3 juli 2018 en op de LensCulture site kun je deelnemen aan de wedstrijd.