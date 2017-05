Reis de zomer achterna als Canon storyteller

Live for the Story

Canon introduceert vandaag haar nieuwe merkcampagne 'Live For The Story'. De campagne gaat van start met een zoektocht naar de ideale storyteller, iemand die een jaar lang de zomer achterna reist, met als doel 365 inspirerende verhalen in beeld te brengen. Hiermee wil Canon het begrip storytelling nieuw leven in blazen.Dagelijks worden 200 miljoen foto's gepload naar Facebook en 95 miljoen foto's en video's op Instagram geplaatst. Met als gevolg dat de kunst van het vertellen van een verhaal verloren gaat in een oceaan vol selfies, katten en avocado-brunches.Als reactie op een cultuur waarin meer foto's worden gedeeld dan verhalen, introduceert Canon vandaag haar nieuwe merkcampagne 'Live For The Story' die mensen aanmoedigt om speciale herinneringen te vinden in alle momenten van het leven, ongeacht waar ze zijn of wat ze doen.Ook start Canon een zoektocht naar n persoon die ons allemaal zal inspireren voor 'Live For The Story' en die de kunst van storytelling in ere herstelt. De kandidaten voor deze wereldbaan kunnen 'solliciteren' via Instagram en inzendingen worden beoordeeld door actrice, producent, muzikant en storyteller Zo Kravitz.De uitverkoren storyteller reist een jaar lang over de hele wereld de zomer achterna, naar bestemmingen als Lissabon, Melbourne en Brazili. De reis die de Canon storyteller maakt wordt een eigen verhaal van de zomer, een verhaal waarmee anderen weer genspireerd worden.Heb jij het in huis om anderen te inspireren hun eigen verhalen te ontdekken? Meld je dan vr 29 juni 2017 aan door jouw meest gedenkwaardige zomerverhaal te delen op Instagram.Dat doe je door #LiveForTheStory en #365dagenzomer te gebruiken en @CanonNederland te taggen. Alle inzendingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals talent voor storytelling, beeldkwaliteit, originaliteit en het vermogen om te inspireren.De winnaar zal een jaar lang de wereld rondreizen en tijdens deze twaalf maanden 365 inspirerende verhalen vertellen. Alle onkosten worden betaald door Canon en de winnaar ontvangt tevens vakantiegeld.Zo Kravitz:Jan-Ton Prinsze, Country Director Canon Benelux: