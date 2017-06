Sony World Photography Awards 2018 nu open voor deelname

De 2018 Sony World Photography Awards zijn nu open voor deelname. De wedstrijd is ťťn van de grootste in zijn soort. Deelname is gratis en kan via worldphoto.org.



Fotografen maken in deze elfde editie van de wedstrijd ook kans op een beurs voor een zelf te bepalen fotografieproject.



De winnaar van de Sony World Photography Awards van 2017, Frederik Buyckx, vertelt over de impact van de Awards:



'Mijn onderscheiding als Photographer of the Year heeft me meer publiciteit gegeven dan ik ooit had kunnen denken. Het heeft heel wat nieuwe deuren geopend en ik voelde me erdoor aangemoedigd om aan mijn persoonlijke projecten te blijven werken'.