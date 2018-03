SWPA: eervolle vermelding voor 2 Nederlanders

foto:©Tristan Lavender - Open, Architecture (Open competition), Commended, 2018, Sony World Photography Awards

Het internationale aanbod van inzendingen toont een enorme diversiteit aan beelden. De awards zijn opgedeeld in vier categorieŽn: Professional, Open, Youth en Student Focus. De twee Nederlandse fotografen worden elk geprezen om hun werk in een aparte categorie:Het gaat om de fotografen Tristan Lavender en Mirella Lukens . De foto's van deze fotografen zijn geplaatst in de top 50 internationaal in de categorie 'Open', die weer uit een aantal subcategorieŽn bestaat.Tristan Lavender zat in de top 50 van subcategorie 'architectuur', Mirelle Lukens in die van 'cultuur'.Tristan Lavender heeft de Hwangnyeongsan berg beklommen om zo de perfecte foto te maken van Busan, de op ťťn na dichtbevolkte stad van Zuid-Korea op Seoul na. Tristan is een echte reisliefhebber en het feit dat hij geprezen is, stimuleert hem om hiermee door te blijven gaan.