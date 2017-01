Urban Photo Race in Amsterdam en Rotterdam

Tijdens deze bijzondere wedstrijd worden fotografenteams uitgedaagd om in 12 uur tijd in totaal 18 foto's te maken met 6 verschillende thema's terwijl ze 4 checkpoints bezoeken. Een soort combinatie tussen fotografie en een speurtocht.



Sinds 2011 wordt de race al jaarlijks gehouden in Amsterdam en dit jaar kun je ook in Rotterdam terecht. In Amsterdam kun je dit jaar meedoen op 10 juni en in Rotterdam kun je op 13 mei deelnemen. De race start om 10:00 uur en eindigt om 22:00 uur.





Ook meedoen?

Deelname kost 17 euro als je jezelf inschrijft voor 10 maart. Daarna gaat de prijs in stapjes omhoog tot dat je op de dag zelf nog mee kunt doen voor een bedrag van 30 euro.