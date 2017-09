Wiki Loves Monuments fotowedstrijd

Extra prijs ontbrekende monumenten

In september uploaden

Dit jaar kun je een extra prijs in de wacht slepen door foto's te uploaden van monumenten waarvan nog geen foto gemaakt is, waar foto's van ontbreken of waarvan de foto's verouderd of van mindere kwaliteit zijn.Er is een speciale lijst van monumenten waarvan nog geen foto beschikbaar is. Ga jij de uitdaging aan?Deelnemers die in de maand september hun foto's uploaden dingen mee naar de prijzen. De foto's zelf hoeven niet per se in de maand september gemaakt te zijn, zolang ze maar in de maand september worden geupload.Deelnemers kunnen in september zelfgemaakte foto's van monumenten uit Nederland uploaden naar Wikimedia Commons , de beeldbibliotheek van Wikipedia. Dit jaar doen voor het eerst ook foto's van monumenten in het Nederlands Caribisch gebied mee.