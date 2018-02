'Wild op de Veluwe' thema Apeldoornse fotowedstrijd

Wild Nieuwsgierig

Een fotowedstrijd waarin het wild op de Veluwe een hoofdrol heeft: dat is Wild Nieuwsgierig. Iedereen kan tot uiterlijk 31 maart 2018 zijn of haar mooiste foto inzenden.Op 12 april wordt de winnaar bekendgemaakt. De tweejaarlijkse fotomanifestatie Apeldoorn Fotostad en Apeldoorn Marketing, de citymarketingorganisatie van Apeldoorn zijn initiatiefnemers van deze wedstrijd.De film WILD, bonte families op de Veluwe draait vanaf 1 februari in bioscopen in Nederland. Het is de eerste bioscoopfilm van filmmaker Luc Enting . Hij bracht ruim twee jaar lang vele uren in tentjes en hutjes op de Veluwe door om de schuwe dieren op hun allermooist in beeld te brengen.De hoofdrolspelers in de film zijn het edelhert, het wilde zwijn en de vos. We zien hoe deze dieren door de seizoenen heen op zoek gaan naar voedsel, hoe ze hun partners ontmoeten en hun nakomelingen grootbrengen. Daarbij moeten ze de nodige uitdagingen overwinnen.Apeldoorn Fotostad en Apeldoorn Marketing grepen de film WILD aan om erachter te komen welk beeld inwoners en bezoekers hebben van 'wild' op de Veluwe. Dit doen de organisaties door een speciale fotowedstrijd te houden met het thema Wild Nieuwsgierig. Wat heeft de Veluwe mensen te bieden, wat het maakt zo bijzonder en verrassend?Jeffrey De Grijs, voorzitter van Apeldoorn Fotostad:Ilse Harmelink, directeur van Apeldoorn Marketing, is benieuwd naar de mooie afbeeldingen van dieren die 'gewoon' om ons heen leven op de Veluwe.