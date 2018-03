Winnaars Groene Camera 2018

Zuinig zijn op natuur

Alleen Nederland en BelgiŽ

De Groene Camera telt drie onderdelen

Prijsuitreiking tijdens PiXperience

Natuurfotografie speelt een belangrijke rol in het Ė al dan niet onbewust- versterken van het besef dat onze natuur mooi en bijzonder en daarom ook iets om zuinig op te zijn.Deze gedachte is de motivatie geweest van de initiatiefnemers Jan Vermeer en Daan Schoonhoven bij het in het leven roepen van de natuurfotografieprijs de Groene Camera. Een prijs die in 2017 voor het eerst is uitgereikt.Toevallig viel dit ook samen met de keuze van de organisatie Zilveren Camera om natuurfotografie als categorie te laten vervallen.Een logische keuze want zoveel professionele natuurfotografen zijn er niet, maar Nederland telt wel 400.000 mensen die zich natuurfotograaf noemen! Velen van hen zijn geen professional, maar hun foto's zijn wel van professioneel niveau.De Groene Camera onderscheidt zich door uitsluitend foto's te accepteren die in Nederland of BelgiŽ zijn gemaakt. Schoonhoven zegt hierover: ďHet is een heel bewuste keuze om alleen foto's uit de Lage Landen te accepteren.Ten eerste willen we graag onze natuur voor het voetlicht brengen en de diversiteit en schoonheid ervan laten zien. Ten tweede is het eerlijker voor de deelnemende fotografen omdat je geen leeuwen en toekans hoeft te vergelijken met een roodborstje of reeĒ.De jury bestaat dit jaar uit de volgende personen: Olaf Kraak Rollin Verlinde en Jan Vermeer . De expositie met de prijswinnende foto's zal later dit jaar plaatsvinden in het MUSEON in den Haag.1. Groene Camera Natuurfotograaf van het jaar2. Groene Camera natuurfoto van het jaar3. Groene Camera natuurfotografie talent van het jaarHet eerste onderdeel is een portfolioprijs, het tweede onderdeel valt uiteen in acht verschillende categorieŽn. Jongeren onder de 18 jaar kunnen meedingen naar de prijs natuurfotografietalent van het jaar. Per onderdeel en categorie is er een winnaar, een 'runner-up' en vijf eervolle vermeldingen.De prijsuitreiking vindt plaats tijdens PiXperience : een event voor natuurfotografen, waar de organisatie ruim 900 bezoekers verwacht. PiXperience vindt plaats op 24 en 25 maart in congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk.