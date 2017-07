Winnaars Nikon Photo Contest 2016-2017 bekend

Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Nikon werd er dit jaar ook een 100th Anniversary Award Nikon 100th Anniversary Award uitgereikt met het thema 'Celebration'.



In totaal hebben er dit jaar 21.511 fotografen uit 170 verschillende landen en regio's hun werk ingestuurd. Dit heeft uiteindelijk maar liefst 76.356 beelden opgeleverd. In termen van het aantal landen en regio's waaruit de diverse inzendingen zijn verstuurd, is de Nikon Photo Contest nog nooit zo succesvol geweest.





Winnaars Nikon Photo Contest 2016-2017

Grand Prize

Winnaars

Zoals bij iedere editie werd de jury gevormd door een panel van internationale fotoprofessionals uit diverse domeinen, dit jaar geleid door de wereldberoemde grafisch ontwerper en kunstdirecteur Neville Brody Over de Nikon Photo Contest 2016-2017 zei Brody het volgende:De deskundige jury ging dit jaar op zoek naar een winnaar van de 'Nikon 100th Anniversary Award', terwijl de winnaar van de 'Most Popular Entry Award' is gebaseerd op de stemmen van de deelnemers zelf.Vervolgens heeft de jury uit alle inzendingen voor deze categorieŽn een overall winnaar geselecteerd, die met de 'Grand Prize' naar huis is gegaan.De winnaars van de 'Nikon 100th Anniversary Award', de 'Most Popular Entry Award' en de 'Grand Prize' staan hieronder. Bovendien heeft de jury per categorie en format (een enkele foto, een fotoserie en video) een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt.Winnaar: Annamaria Bruni (ItaliŽ)