WWF-Frans Lanting Photo Award 2018

Via de fotowedstrijd wil het WWF mensen in aanraking laten komen met natuur en vooral zich laten verwonderen over de prachtige natuur die er is, ver weg maar ook dichtbij.



En Ö er zijn natuurlijk ook mooie prijzen te winnen waaronder een projectreis naar Zambia en publicatie van je foto in het WWF-Fotoboek.





De opdracht

Foto's die een verhaal vertellen verdienen extra aandacht. Wat wil de foto vertellen? Wat zie je? Een gedrag van een dier, een natuurverschijnsel, de invloed van mensen op natuur?WWF roept je op onze Wereld Natuur in beeld te brengen, door haar pracht te tonen of juist te laten zien wat de mens steeds verder in gevaar brengt.De wedstrijd is verdeeld in drie categorieŽn:- Kids (6 tot 11 jaar)- Young Talent (12 tot 17 jaar)- Volwassenen (18+)Je foto wordt automatisch in de juiste categorie geplaatst op basis van je geboortedatum.