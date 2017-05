De perfecte hoek voor portretfoto's

Uiteindelijk is het heel moeilijk om de video niet te bekritiseren op basis van het verkeerd gebruik van de term 'wetenschap'. Er is natuurlijk niets wetenschappelijks aan subjectieve termen als 'eerlijk' en 'onschuldig', en dit is nu niet bepaald een uitgelezen voorbeeld van een experimenteel ontwerp. Er werd niet eens een expliciete hypothese getest ...



Maar als je hier even niet op let heeft Ed Gregory toch een zeer systematische en relatief goed opgebouwde vergelijking van verschillende camerahoeken gecreŽerd die je kunnen helpen je persoonlijke favoriete hoeken te vinden en te begrijpen hoe je de camera kunt bewegen om tot het door jou gewenste headshot te komen.