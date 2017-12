Basiscursus Adobe Bridge en Camera RAW

Bridge in combinatie met Camera RAW is een alternatief voor Lightroom. Zowel Bridge als Camera RAW worden standaard bij Photoshop geleverd. In de nieuwste basiscursus op Photofacts Academy laat Piet je zien waarvoor en hoe je deze twee programma's kunt gebruiken.



Ook interessant voor iedereen die met Lightroom werkt, want Camera RAW is in sommige gevallen de handigere keuze om snel een paar foto's te bewerken.