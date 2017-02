Basiscursus Flitsen op Locatie

Licht is ontzettend belangrijk in de fotografie. Het kan het verschil betekenen tussen een geslaagde en een matige foto. Als fotograaf wil je niet alleen het juiste licht kunnen zien, je wilt het ook kunnen beheersen.



Bij natuurlijk licht kan dat in beperkte mate, maar je bent vooral afhankelijk van wat er op dat moment aanwezig is. De oplossing is flitsfotografie. Door je eigen licht mee te nemen bepaal jij exact hoe jouw foto eruit gaat zien. Dat kan een wereld van verschil betekenen.



Veel fotografen zijn wel eens met flitsers aan de slag geweest, maar zijn teleurgesteld door hun eerste resultaten. Dat is niet vreemd, want als je een flitser gebruikt vanaf je camera is het resultaat vaak bedroevend.