Bekijk gratis de Eizo Colourclass Lofoten

In zes video's laten ze de volledige workflow van de landschapsfotografie zien: uitrusting, locatieplanning, belichting, filtergebruik en compositie, maar ook de kalibratie van de camera en monitor, de profielen van de printer, fotoprinters, fine-art-papiersoorten, softproofen en ICC-profielen.



Interessant en inspirerend om te kijken, al hadden wat mij betreft wel mogen kiezen voor ondertiteling boven het nasynchroniseren wat ze nu doen. Voordeel is wel dat het nu volledig Nederlandstalig is.



Je kunt de volledige cursus kijken op de speciale Lofoten Colourclass pagina bij Eizo, maar we hebben de video's ook hieronder voor je neergezet.





Aflevering 1: Keuze van de uitrusting, reis naar de bestemming

De eerste aflevering gaat over de uitrusting die je nodig hebt voor een dergelijke fototrip naar een koude bestemming als de Lofoten.