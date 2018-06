Canon en ADE bieden beeldmakers een nieuw podium

ADE is meer dan alleen een feest. De Story Shooters worden uitgedaagd om hun creativiteit de vrije loop te geven en buiten de lijnen te denken met als doel nieuwe invalshoeken te creŽren voor fotografie in de elektronische muziekscene.



Van zaalshots tot straatfotografie en bijzondere portretten van zowel artiesten als bezoekers; iedere foto maakt deel uit van het grotere geheel en draagt bij aan de missie om de verschillende, unieke verhalen van ADE in beeld samen te brengen.



Aanmelden voor het Story Shooters team is daarom ook voor iedere fotograaf mogelijk: of je nu gespecialiseerd bent in portret-, urban- of landschapsfotografie, maar ook trouw- en architectuurfotografen zijn van harte welkom om hun werk in te zenden.



Bovendien kun je naast foto's ook prachtige video's maken op festivals en kunnen videografen zich ook inschrijven.





Bruno Winnen en Richard Zijlma

vertelt Bruno Winnen, Country Director Consumer Imaging Group Canon Benelux.Richard Zijlma, General Manager ADE, voegt hieraan toe:Voor meer informatie, bekijk de ADE x Canon Story Shooters site . Kijk hieronder voor de bijbehorende video.