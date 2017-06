Cursus Filmen met je Fotocamera

Eigenlijk elke fotocamera kan tegenwoordig ook filmen. Veel fotografen laten deze mogelijkheid nu liggen. Zonde, want het kan een aanvulling zijn op wat je nu doet en hoeft niet zo moeilijk te zijn als je wellicht denkt.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy kijken we dit keer daarom naar Filmen met je Fotocamera. Hierin laten we je zien hoe jij ook aan de slag kunt met video, zonder dat je hier per se nieuwe apparatuur voor hoeft te kopen.