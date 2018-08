Cursus Photoshop voor Beginners

Als je nog nooit met Photoshop gewerkt hebt kan de start lastig zijn. Het programma barst namelijk van de mogelijkheden. Waar moet je beginnen? Wil jij aan de slag met Photoshop? Dan is onze cursus Photoshop voor Beginners een ideaal startpunt.



Met deze gloednieuwe cursus kan iedereen die geen -of weinig- ervaring heeft met Photoshop de basis onder de knie krijgen. Na het volgen van deze cursus weet jij hoe je jouw foto's met behulp van Adobe's bekendste software kunt bewerken.



Photoshop voor Beginners wordt gegeven door expert Johan Elzenga. Johan is prijswinnend reis- en wildlifefotograaf die diverse boeken over fotografie en nabewerking heeft geschreven, waaronder een Photoshop CC boek dat in april dit jaar uitgekomen is. Ook geeft Johan op verschillende vakopleidingen voor fotografen les in onder andere Photoshop.



Zijn expertise zie je terug in zijn heldere rustige uitleg van wat op het eerste oog complexe materie is. Zo ontdek je in deze cursus hoe je selecties kunt maken en je ontdekt hoe je lagen, maskers en laagstijlen kunt gebruiken om je foto's professioneel te bewerken.