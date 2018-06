Cursus Portretfotografie in de Praktijk

Zijn jouw portretfoto's nog niet van de kwaliteit die je graag zou zien? Met een matige belichting of rommelige achtergrond bijvoorbeeld? Niet vreemd, want het is nog niet zo eenvoudig om een gave portretfoto te maken.



Zelf ben ik er ook jaren mee bezig geweest voordat ik echt tevreden was over mijn foto's en dat resultaat consistent wist te halen.



Benieuwd hoe ik dat tegenwoordig doe? Dat kun je nu ontdekken, want in de nieuwste Photofacts Academy cursus kun je met mij meekijken tijdens het voorbereiden van een fotoshoot, de daadwerkelijke shoot en de nabewerking.