Cursus Reisfotografie voor Beginners

Een reis is het perfecte moment om bijzondere foto's te maken. In een vreemde cultuur en omgeving is vrijwel alles nieuw en interessant; dat lokt uit om foto's te gaan maken.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy kijken we naar de praktische kant van reisfotografie. Wat zijn handige tips en hoe zorg je ervoor dat je met prachtige plaatjes thuis komt. Ga met ons mee op reis en ontdek hoe je meer uit je reisfoto's kunt halen.



Ľ Bekijk de cursus: Reisfotografie voor Beginners