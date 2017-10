Cursus Selecties, Maskers en Kanalen in Photoshop

Een van de belangrijkste taken in Photoshop is het bewerken van delen van foto's of het samenvoegen van een deel van één foto met een andere. Daarvoor heeft Photoshop verschillende selectiegereedschappen ter beschikking.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy van Adobe Certified Photoshop Lightroom Expert Piet Van den Eynde leer je selecteren als een pro, leer je je selecties opslaan als kanalen en kanalen ook gebruiken als selecties en leer je niet-destructief werken door selecties te gebruiken als laagmaskers.



