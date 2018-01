De Outdoor Photography Experience in Spanje

Van Martijn Hogeboom heb ik eerder al eens wat interessante workshops gevolgd. Nu zag ik dat ie vorig jaar ook gestart is met de Outdoor Photography Experience in Spanje. Een combinatie van gave outdoor activiteiten en leren over fotografie.



In 2018 wordt dit evenement ook nog twee maal gehouden. In april en in oktober. Mocht jij een actieve fotograaf zijn, dan is dit wellicht een interessant event voor je.