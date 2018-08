Les in motorsportfotografie van Frits van Eldik

Frits van Eldik met wat laatste tips en adviezen

Ik heb graag mijn eigen camera's en lenzen bij me, maar Canon heeft natuurlijk ook zoals gebruikelijk gezorgd voor het nodige speelgoed en daar wordt door de andere 7 cursisten dan ook gretig gebruik van gemaakt gedurende de dag.Deze masterclasses worden vaker door Canon georganiseerd, maar waarschijnlijk ook wel door Nikon en Sony . Overigens niet alleen voor motorsport, ook op andere terreinen zoals natuur- studio- en landschapsfotografie etc. zijn ze zeer actief. Mijn advies is… gewoon doen!Natuurlijk is het dan leuk, dat zo'n pro je op een andere manier naar onderwerpen laat kijken, zijn of/haar geheimen met je deelt en je helpt bij wat instellingen in een op een sessies, maar de echte waarde ligt voor mij in de inspiratie die je opdoet door te luisteren naar deze pro's.Zelf ben ik het type fotograaf, dat in ieder geval alles probeert vast te leggen en zijn best doet om niets te missen. De reactie van Frits van Eldik hierop: