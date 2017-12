Masterclass van Annie Leibovitz

Haar talrijke onderscheidingen omvatten de International Center of Photography Lifetime Achievement Award, de eerste Creative Excellence Award van de American Society of Magazine Editor en de Centenary Medal van de Royal Photographic Society in Londen.



Ze is onderscheiden als Commandeur in de Ordre des Arts et des Lettres door de Franse regering en is aangemerkt als Living Legend door de Library of Congress. Tentoonstellingen over haar werk zijn verschenen in musea en galerieën over de hele wereld.



In Annie's allereerste online klas leren studenten waar ze naar op zoek is, wat ze ziet, hoe met onderwerpen te werken en hoe ze licht kunnen gebruiken. Annie neemt haar studenten mee op een fotoshoot met chef-kok Alice Waters en gaat daarna terug naar haar studio om concepten en digitale postproductie te verkennen.





Lesplan