Review: Cursus Filmen met je Fotocamera

Voor wie is deze cursus?

Wat het leuk maakt om naar te kijken

Onderwerpen die worden behandelt in de cursus

Wat komt ter sprake?

Belichting, camera bewegingen en audio

Lenskeuze

Slowmotion en offspeed

Burgers bush hotspots

Montage

Overeenkomsten met fotografie

Een aanrader!

Wil jij je in de toekomst verder verdiepen in videografie? Of vraag jij je als fotograaf weleens af wat de mogelijkheden op filmgebied zijn van jouw camera? Dan kan deze cursus, gegeven door expert Rob Dijkstra, zeer interessant zijn voor jou!Het is een leuk en speels concept, opgenomen in de Burgers Bush. Dit is een tropisch gedeelte in de Arnhemse dierentuin 'Burgers Zoo'. Niet alleen zit de cursus vol met handige tips, ook krijg je dus meteen een kijkje op een supergave filmlocatie.Handig is dat er ook een PDF bij de cursus zit die je kunt uitprinten en waarop een kaartje van de Burgers Bush te zien is met daarin aangegeven op welke plekken je welke dieren kunt vinden. Handig!De tips worden op een rustige en begrijpbare manier gegeven. Rob is een zeer prettige expert om naar te luisteren, naar mijn mening. Er wordt veel ge´llustreerd en naast het filmen zelf geeft hij ook aandacht aan de nabewerking.- Benodigdheden- Camera keuze- Bestandsformaten- Belichting- Camerabewegingen: Dynamiek in je beeld- Stabiliteit en mobiliteit: Camslider beeldsysteem- Audio: Belang van geluid- Objectiefkeuze en scherptediepte- Voorzetlenzen- Slowmotion en offspeed- Filmregels: Regel van derden- Burgers Bush hotspots- MontageDe cursus is gericht op beginners en bevat 24 losse videodelen met verschillende onderwerpen. In het eerste fragment 'Benodigdheden' legt Rob uit dat er niet veel nodig is om te filmen met je fotocamera.Elke fotograaf zou het kunnen doen! Er wordt uitleg gegeven over camera keuzes, lenzen, statieven en bestandsformaten.Iets verder in de cursus legt Rob uit op wat voor manier belichting het filmen kan be´nvloeden. Daarnaast doet hij verschillende camerabewegingen voor welke makkelijk toepasbaar zijn op elke locatie.Niet geheel onbelangrijk is het aspect 'Audio' in film; hier besteed Rob dan ook aandacht aan. Het samen laten komen van beeld en geluid tot een mooi eindresultaat staat hierbij voorop.De keuze van de lens kan ook het beeld be´nvloeden. Er wordt uitgelegd welke lenzen je kan gebruiken voor gewenste effecten. Welke lens je voor een beoogd resultaat nodig hebt kan zeer uiteenlopend zijn.Voorbeeldje: bij het ene shot wil je de aandacht focussen op een ietwat onzichtbare hagedis dat op een blad zit. Bij een volgend shot wil je een totale indruk van de locatie geven inclusief die adembenemende waterval.De tips om dit juist aan te pakken waren voor mij erg handig!Het gebruiken van slowmotion: iets vaak vaak voorkomt in film. Rob legt uit hoe en vooral wannÚÚr je een slomo-shot kunt toepassen. Wanneer je met bewegende dieren of mensen werkt, is het soms mooi om de nadruk om een bepaalde beweging te leggen.Maar niet in elke situatie vraagt het beeld hier om. Daarnaast wordt het gebruik van 'offspeed' uitgelegd: een tussenvorm van het originele beeld en een slowmotion.EÚn van de redenen dat deze cursus mijn aandacht trok is, zoals ik al eerder vertelde, de unieke locatie. Aan het eind van de cursus neemt Rob je mee langs alle hotspot van de Bush! Mocht je hier dus ook willen gaan filmen (of fotograferen!) dan weet je precies waar je alle kleine diertjes kunt spotten.Een handige tip die werd gegeven: ga op rustige tijden filmen, zodat je niet de hele tijd hoeft te wachten op mensen die in beeld staan.De montage: het onderdeel waarin alles samenkomt! Vergis je niet; hier gaat veel tijd in zitten, zeker bij het creŰren van een video.Waar moet vooral aan gedacht worden? Het importeren van de beelden, het maken van een intro en outro, het kiezen van een geschikt achtergrondmuziekje, het kiezen van de juiste shots en het toevoegen van video-overgangen en -effecten.Een leuk maar intensief klusje, maar uiteindelijk heb je wel een leuk eindresultaat dat je meerdere malen kunt terugkijken.Is het dan zo anders, of toch niet? Wat mij als beginnend videograaf opvalt is het feit dat Rob vaak vanuit het fotografische aspect denkt.Ook bij filmen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de juiste composite. Spelen met de scherpte-diepte, rekening houden met de regel van derden en een kijkrichting volgen zijn allemaal aspecten die bij fotografie al naar voren komen.Bij film is dit niet anders, maar moet er tenslotte ook nog rekening gehouden worden met bewegend beeld.Voor fotografen die graag een verhaal willen vertellen en daarnaast ook een 'feeling' hebben met muziek, zou ik zeker deze cursus aanraden.Filmen betekent een totale indruk geven van een moment, een locatie of een onderwerp. Je moet hierbij de diepte in kunnen gaan maar ook een stapje terug kunnen doen. Het 'vliegtuigperspectief' komt hierbij naar voren: je moet het geheel kunnen overzien.Naast het schieten van mooie beelden is het belangrijk ook een feeling te hebben met samenbrengen van de shots. Ritmegevoel is hierbij belangrijk, omdat het editen op de beat van de muziek de kijker nog meer zal enthousiasmeren.