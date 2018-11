Review: cursus Sterrensporen fotograferen (Nando Harmsen)

Scherpstellen op oneindig door in te zoomen op een heldere ster en daarop handmatig scherp te stellen

Overdag verkennen

Nando fotografeert in natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen. Het is handig om het gebied waar je wilt fotograferen overdag te verkennen. 's Nachts raak je snel je oriŽntatie kwijt.Let er ook op of het natuurgebied na zonsondergang niet gesloten is voor bezoekers. Vraag eventueel toestemming of probeer vanaf wegen of fietspaden langs het natuurgebied te fotograferen. Neem naast warme kleren ook een zaklamp met rood licht mee, dat is minder verblindend.Als onderwerpen voor de voorgrond zijn (dode, kale) bomen tegen een een hemelerg mooi. Maar ook een meertje (met weerspiegeling?), een bergtop of een schuurtje kunnen hele bijzondere effecten gevenBekijk het weerbericht en wacht op een helder nacht. Bij onverwacht toch bewolkt weer kun je eigenlijk weer naar huis. De tijd van het jaar waarin je fotografeert is ook best belangrijk. In de zomer kun je pas vanaf 23 uur 's avonds of zelfs midden in de nacht op pad. Het moet wel helemaal donker zijn, pas dan zie je de poolster en ook andere sterren.Met je camera-stand op(een serie foto's achter elkaar zolang je de ontspanknop ingedrukt houdt) kun je met een draadontspanner simpel een heleboel foto's achter elkaar maken.Als je de knop van deblijft hij net zolang foto's in serie achter elkaar maken totdat je de vergrendeling loshaalt. Je hoeft dan niet iedere keer op de ontspanknop van je camera te drukken na iedere opname, maar je kunt in je meegenomen stoelje lui achterover leunen. Laat de camera bijvoorbeeld een uur lang achter elkaar foto's maken.