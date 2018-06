Vaderdag: geef hem een Photofacts Academy cadeaubon!

Het maakt niet uit of je vader nog beginnend of al jaren professioneel fotograaf is. Photofacts Academy heeft interessante cursussen voor iedereen, op wat voor niveau dan ook.



Een cadeaubon is een zeer geslaagd cadeau. Zelf hoef je dan alleen nog maar te zorgen voor een lekker ontbijtje!





Hoe geef een Photofacts Academy lidmaatschap cadeau?Je ontvangt een PDF met daarop een code die de ontvanger toegang geeft tot al onze online cursussen. Druk deze PDF af, of sla hem op en geef hem digitaal cadeau.Cadeaubon keuze- 1 jaar toegang (119 euro)- 6 maanden toegang (59 euro)- 3 maanden toegang (29 euro)