Documentaire: Erwin Olaf - The Legacy

Erwin Olaf is een van Nederlands bekendste fotografen. Vanavond is op NPO 2 Extra om 21:20 uur de documentaire Erwin Olaf - The Legacy te zien.



In de documentaire zet regisseur Michiel van Erp de vergankelijkheid van het leven centraal. Wat blijft er van je over als je stopt met werken en hoe ga je om met verval van je lichaam?



Je kunt de documentaire ook al direct online bekijken.



In de video hieronder een opname van zijn shoot in Palm Springs, die ook in de documentaire een rol speelt.