Sneeuwklokjes fotograferen op een andere manier

Op mijn foto-jaarkalender zie ik dat de sneeuwklokjes weer aan de beurt zijn. Hoe ga ik ze dit jaar vastleggen? Geen herhaling van hoe ik het vorig jaar heb gedaan maar nieuwe invalshoeken!



De plek van uitvoering is in elk geval een andere. Het wordt kasteel Horn, waar hele perken sneeuwklokjes de kasteeltuin sieren. Keuze genoeg.



Er is alweer een jaar voorbij. Ik weet nog waar ik vorig jaar op de grond lag om macro-foto's van sneeuwklokjes te nemen: bij de Wittsee in Duitsland, vlak over de grens bij Venlo.



Dit jaar zoek ik deze voorjaarsbloeiers samen met mijn fotomaatje dichter bij huis. We gaan naar kasteel Horn, in het Midden-Limburgse plaatsje Horn. Het kwik nadert vandaag de 20 graden. Waren de klokjes vorige week nog dicht, vandaag gaan ze zeker open.



Al vroeg zijn we ter plekke. Het zonnetje zet de honderden sneeuwklokjes in een schitterend licht. De dauw laat het veld glinsteren en vol goede moed gaan we aan de slag op zoek naar .. ja waarnaar eigenlijk?



Sneeuwklokjes genoeg maar hoe pak ik ze dit jaar aan? Met tegenlicht, laag standpunt en met de macrolens. Zover is duidelijk. Een los exemplaar of een groepje?



Twee stuks naast elkaar, beiden scherp op het groene kernblad of juist achter elkaar, eentje scherp en de ander vaag op de achtergrond? Door een groepje heen fotograferen? Wat wordt mijn achtergrond? Zit er misschien een beestje op de bloemen?



Mijn favoriete diafragma f2.8 of toch iets knijpen voor wat meer scherptediepte? Er staan ook sneeuwklokjes op de aan de rand van de vijver. Welke mogelijkheden bieden die? Hoe dan ook, ik ga op zoek naar iets anders dan anders.





Dauwdruppels

Speurend over het natte gras ontdek ik dauwdruppels. Die geven de mogelijkheid van fraaie bokeh die ontstaat wanneer ik de druppels op de achtergrond tegen de zon in fotografeert. Maar ik kan ze natuurlijk ook zelf tot onderwerp maken.Enkele weken geleden ontdekte ik dat druppels als een soort spiegel werken. Een onderwerp in de achtergrond verschijnt dan in het klein, op de kop en ragscherp in de druppel. Echt macrowerk om dit voor elkaar te krijgen!Zowaar lukt het me nu ook een sneeuwklokje in de druppel te zien. Het scherpstellen luistert zeer nauw. Bij gebrek aan een pittenzak schroef ik mijn toestel op mijn tafelstatiefje waarmee ik de camera laag bij de grond kan opstellen. Gelukkig is er nauwelijks wind en hangt de druppel stil wat ruimte geeft om aandacht aan de compositie te besteden.Met hulp van de functie 'scherpstelvergroting' kan ik vervolgens exact handmatig scherpstellen. Om de camera niet te bewegen met afdrukken gebruik ik de zelfontspanner.Voor de zekerheid herhaal ik het scherpstelproces enkele malen en maak meerdere opnamen. Mijn eerste 'andere' sneeuwklokjes staan op de geheugenkaart.