De (on)zin van een hoog dynamisch bereik bij landschapsfotografie

Moderne camera's hebben tegenwoordig een enorm dynamisch bereik. Dat kan oplopen tot maar liefst 13 of 14 stops, en soms zelfs meer. Maar heeft dit wel nut bij landschapsfotografie?



In dit artikel duik ik dieper in op de zin of onzin van een camera met een hoog dynamisch bereik bij landschapsfotografie.



Heb jij een moderne camera? eentje van maximaal twee jaar oud? Dan is het dynamisch bereik waarschijnlijk enorm. Misschien heb je de camera ook wel mede daarom gekozen. Met 13 of 14 stops kun je zo heel eenvoudig de donkere delen in je foto ophalen.



In dat opzicht zijn de camera's ten opzichte van tien tot vijftien jaar geleden enorm verbetert. Ik herinner me de Canon EOS 20D nog wel, die ik onlangs nog eens uit de kast gehaald heb. Het viel me op dat het bijna onmogelijk is om uit die beelden enig bruikbaar detail uit de donkere delen te halen.