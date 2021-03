Landschapsweek bij Photofacts; gratis boek en 40 euro korting

Nu de lente er weer aan komt is het een perfect moment om aan de slag te gaan met landschapsfotografie. Dat kan bovendien eenvoudig binnen alle Covid-regels. De komende week daarom dagelijks een artikel over landschapsfotografie.





Photofacts Academy Landschapsactie

Als je het boek De Landschapsbijbel nog niet in huis hebt is dit een mooi moment om in actie te komen. Dit boek over landschapsfotografie, geschreven door landschapsfotograaf Nando Harmsen, bevat 101 tips voor luisterrijke landschapsfoto's.Op elke pagina staat een tip met daarbij een prachtige voorbeeldfoto die precies laat zien wat er met de tip te bereiken is.In de winkel betaal je 25 euro voor dit boek, maar deze week krijg je het gratis bij een lidmaatschap op Photofacts Academy.Dat lidmaatschap kost normaal 149 euro voor een jaar. Tijdens deze actieweek betaal je slechts 109 euro. Mooi 40 euro voordeel dus! Tel daar het boek bij op en je bespaart nu 65 euro. Direct lid worden (40 euro korting + De Landschapsbijbel)