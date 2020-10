Cyanotypie: fotografietechniek van 180 jaar geleden

Cyanotypie ontstond in de jaren '40 van de 19e eeuw. De techniek wordt gebruikt door kunstenaars, maar is bekender geworden als de 'blauwdruk'.



Vele tientallen jarenlang was het de enige methode om tekeningen te kopiŽren. Door ontwerpen te maken op semitransparant papier konden zogenoemde blauwdrukken worden gemaakt.





Hoe werkt het?

Belichting

Resultaat

Cyanotypie doe je relatief eenvoudig zelf thuis. Het beste kun je daarvoor online een kit met de ingrediŽnten bestellen. Je krijgt dan (een oplossing van) roodbloedloogzout, kaliumhexacyanoferraat(III).Dat meng je met een oplossing van ammoniumijzer(III)citraat. Daarmee bestrijk je vervolgens (in het donker!) zuurvrij papier, zoals aquarelpapier. Vanaf nu is het papier lichtgevoelig en zul je het dus in het donker moeten laten drogen.Belichten van het papier is vervolgens niet moeilijk: leg het papier een aantal minuten in de zon met daarop je objecten ůf negatieven. Het 'ontwikkelen' van je cyanotypes doe je door het papier vervolgens goed te spoelen met water. Na drogen is je cyanotypie klaar!Omdat ik nieuwsgierig was naar deze manier van 'fotografie', heb ik een kitje besteld en ben ik gaan experimenteren. Het bestrijken van het papier vergt wat oefening om het mooi egaal te krijgen. Je doet dit logischerwijs ook nog eens bij heel weinig licht.Om scherpe afdrukken te krijgen, wil je het gedroogde papier met je objecten zo vlak mogelijk houden. Daarvoor kun je het beste een glasplaat gebruiken of een oude fotolijst. Leg het negatief of je voorwerpen op het papier en leg daar vervolgens de glasplaat op.Belichten doe je bij voorkeur bij volle zon. De tijd zul je door trial and error moeten uitvinden. Tussen de vijf en vijftien minuten volstaat meestal. In die tijd zie je het papier in de zon verkleuren van geel naar diepblauw en weer terug naar een donkerder geel.Mijn eerste poging deed ik met wat blaadjes en bloemen uit de achtertuin. Bij het plaatsen van de voorwerpen schuift er wel wat, maar als je snel werkt zie je dat niet terug in het eindresultaat (het zijn immers maar een paar seconden op een belichting van tien minuten).