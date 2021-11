Solarcan Puck; het pad van de zon fotograferen

Als je een foto van de lucht maakt met een belichtingstijd van meerdere dagen kun je het pad van de zon fotograferen. Dat lukt je niet met een gemiddelde camera, maar wel met de speciaal daarvoor gemaakt Solarcan. Er is nu een nieuwe variant.



Met de Solarcan kun je het licht gedurende dagen, weken of zelfs jaren vastleggen. Hierdoor zie je in de (analoge) foto die je maakt alleen het pad van de zon zoals die elke dag (net iets anders) over de hemel trekt.





De nieuwe variant is veel compacter dan het origineel en heet de Solarcan Puck Met de camera kun je drie foto's maken. Die zitten al in het doosje, je trekt simpelweg de beschermlaag eraf om de opname te starten.De Solarcan Puck is (nog) niet los te bestellen. Je krijgt hem momenteel gratis wanneer je voor meer dan 30 pond aan producten besteld in de webwinkel van Solarcan.Owh, en eigenlijk fotografeer je uiteraard niet het pad van de zon, maar de beweging van de aarde.