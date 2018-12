Boek: 'De tijd in kleur' brengt geschiedenis tot leven

Historisch verantwoord ingekleurd

Marina Amaral deed uitgebreid onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren van kleding, huidskleuren, sieraden of materialen die op de foto's staan afgebeeld. Met behulp van soms wel honderd Photoshop-lagen kleurt ze de zwart-wit foto's in.Doordat ze de foto's op historisch verantwoorde wijze heeft ingekleurd, komt het verleden soms griezelig dichtbij. 'De tijd in kleur' is een tijdmachine op papier. De emotionele afstand die je normaal gesproken kunt bewaren bij het bekijken van zwart-wit foto's verdwijnt zodra ze zijn ingekleurd. Het effect komt veel harder binnen.Ondanks al haar naspeuringen moest ze soms wel een knoop doorhakken. Eťn van de mannen van Robert Scotts expeditie naar de Zuidpool gaf ze bijvoorbeeld een felroze kleur jas.Dat was een artistieke interpretatie omdat ze geen documenten of gegevens had waarmee ze de originele kleur kon achterhalen. Roze werkte in dit geval het beste om de persoon mooi te laten afsteken tegen de blauw/turquoise achtergrond.