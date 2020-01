Recensie: Portretfotografie bij natuurlijk licht van Scott Kelby

Wat vond ik ervan?

Scott Kelby demonstreert zeer uitgebreid hoe je mooie portretten kunt maken bij natuurlijke licht en ook hoe je je foto's daarna kunt bewerken. Hij legt al zijn beproefde technieken uit en doceert camera-instellingen, welke uitrusting je nodig hebt en de technieken die je hierbij nodig hebt.Het gaat van het fotograferen bij vensterlicht tot het in bedwang houden van hard, direct zonlicht. Ook laat hij zien welke tools en accessoires je nodig hebt om tot mooie resultaten onder alle lichtomstandigheid te komen. Scott Kelby sluit het boek af met 15 'portretrecepten'. Hierbij legt hij steeds uit hoe hij bepaalde licht of belichtingsproblemen oplost.Ik vind het een geweldig boek! Ik dacht dat ik al behoorlijk ervaren was op het gebied van portretfotografie en dat ik de meeste uitdagingen bij natuurlijk licht wel onder de knie had. Ik heb altijd behoorlijk moeten improviseren en heb de meeste uitdagingen altijd wel tot een goed eind weten te brengen, soms met meer geluk dan wijsheid...Heel veel van die uitdagingen kwam ik weer tegen in dit boek. En het viel me op hoe verrassend simpel de oplossing kan zijn. Scott Kelby is zelfs in staat om met behulp van slechts één foto met een pakkende kop een probleem en de oorzaak ervan aan de kaak te stellen.Zelfs zonder de verduidelijkende tekst die er achteraan komt te lezen, weet en zie je de oplossing al. Dit was al een enorme gave van Scott op het gebied van Photoshop, maar hij blijkt echt van alle markten thuis.