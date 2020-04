Recensie: 'Photoshop Masters' van Rob de Winter

Zo kwam ik laatst in contact met Rob de Winter, een Photoshop expert en Adobe Certified Instructor die zijn eerste boek geschreven heeft. Rob is naast auteur ook docent, ontwerper, fotograaf én muzikant. Een ideale combinatie om kennis over te kunnen brengen lijkt me.



De doelgroep voor dit boek is de iets meer ervarene Photoshopper. Maar ook degene die minder ervaring hebben kunnen tutorials goed volgen en geïnspireerd raken om aan de slag te gaan.





Boekdetails

Eerste indruk

Soft cover: 272 pagina'sUitgever: van Duuren MediaISBN: 9789463561549Afmeting: 21 x 24 cmDe eerste indruk van Rob's boek is prima. Het oogt goed verzorgd en heeft een mooie gestylde cover en inhoud die door Rob zelf zijn vormgegeven uiteraard. Zoals we van Van Duuren Media gewend zijn is ook de (papier)kwaliteit uitstekend waardoor het boek prettig aanvoelt.Het lettertype, lettergrootte en kleurgebruik is gewoon goed waardoor het boek op dat vlak al aangenaam leest. Het boek is met liefde gemaakt getuige alleen al het dankwoord.Wat dit boek vooral interessant maakt is het feit dat het zowel een leerboek alsook een bron van inspiratie kan zijn. Rob heeft hiervoor o.a. zes internationaal bekende Photoshop artiesten geïnterviewd die elk hun verhaal vertellen en een deel van hun werk laten zien.De structuur van het boek zit heel logisch in elkaar waardoor je houvast hebt en je je weg goed zal vinden. Daarnaast is Rob's schrijfstijl prettig en heeft een aangenaam ritme. Zijn rol als docent en muzikant is duidelijk waarneembaar.