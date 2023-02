Flitsfotografie tip: Gebruik Eneloop batterijen

Eneloop (Pro) batterijen

Mijn advies is om Panasonic Eneloop batterijen te gebruiken. Zelf gebruik ik de normale Eneloop (die witte in de foto hierboven) voor mijn flitstriggers en de krachtigere Eneloop Pro (de zwarte) voor in mijn flitsers.Eneloop batterijen houden veel langer dan normale oplaadbare batterijen hun lading vast. Ook als je de flitsers met hun batterijen een maandje in de kast hebt laten liggen zullen ze weinig vermogen verliezen. Dat is met andere oplaadbare batterijen wel anders.Een alternatief voor de Eneloop is de GP Recyko, maar mijn voorkeur gaat uit naar de Eneloops.Welke batterijen gebruik jij voor jouw reportageflitsers?Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.