Interview met Photoholic John Wilhelm

De foto's die hij van zijn eigen kinderen maakt transformeert John digitaal om naar taferelen lijken plaats te vinden in surreŽle, grappige en soms zelfs bizarre omgevingen.



Hij maakt voor 99% gebruik van eigen foto's. Tenzij het echt niet mogelijk is om zelf iets te schieten of te creŽren met behulp van 3D-tools. Meestal zijn dat dan kleine elementen zoals een vuur of bijvoorbeeld zonnestralen.



De drie dochters en ťťn zoon van John Wilhelm hebben het geweten dat hun vader een photoholic is. Hij is volledig gepassioneerd door fotografie en zijn foto's zijn stuk voor stuk pareltjes waarin zijn kinderen maar al te graag de hoofdrol spelen.



Om de foto's te maken, maakt Wilhelm net zoveel gebruik van grafisch ontwerpsoftware als fotografie. Hij maakt er geen geheim dat hij Photoshop veel gebruikt. Hij plaatst op zijn website dan ook regelmatig making-of foto's, waarin hij alle oorspronkelijke bestanden laat zien naast het eindresultaat.



John Wilhelm is geen professionele fotograaf, maar noemt zichzelf een 'photoholic' met een professionele werkhouding. Ondanks dat hij geen professional is wordt hij toch regelmatig geÔnterviewd en gepubliceerd in magazines van over de hele wereld.



Het viel dan ook niet mee om nog vragen te verzinnen die inmiddels niet beantwoord zijn. In onderstaand filmpje beantwoordt hij 9 vragen met behulp van foto's.