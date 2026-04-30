Bewerk altijd met een einddoel in gedachten

Bewerk altijd met een einddoel in gedachtendonderdag 30 april 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 57x gelezen | 0 reacties
Een foto maken is slechts een deel van het creëren van een beeld. Er hoort een ontwikkelproces bij waarmee je tot een eindresultaat komt. Dit moet geen toevallig proces zijn. Bewerkt met opzet, met een einddoel in gedachten.
Een foto maken is is meer dan alleen op de knop drukken. Er gaat een heel proces aan vooraf. Dat omvat onderwerp kiezen, belichting in (laten) stellen en een optimale compositie bepalen. Daar houdt het niet mee op, nabewerking hoort daarbij.
Wie denkt dat nabewerking niet nodig is, heeft het mis. Ook als je in jpeg fotografeert wordt de foto nabewerkt. Alleen gebeurt dat in de camera aan de hand van de instellingen en keuzes die de fabrikant voor je heeft gemaakt.
Door in raw te fotograferen moet je het zelf doen, in meer of mindere mate. Hierbij maak jij de keuzes, van een uitsnede maken tot belichting verfijnen. Je krijgt nog meer vrijheid, met lokale aanpassingen om het beeld helemaal naar smaak te krijgen.
Laat het bewerken niet aan het toeval over. Voor je aanpassingen doet, bekijk de foto kritisch. Vraag jezelf het volgende af; Wat wil je met de foto vertellen? Wat moet de foto uitstralen? Welke sfeer wil je hebben?
Pas als je dit allemaal weet kan je gericht gaan bewerken. Je gaat doen wat vroeger in de donkere kamer werd gedaan. Net als vroeger mag dat tijd kosten. Met andere woorden, maak er geen haastwerk van. Hou een einddoel in gedachten en werk daar naar toe.
Gericht bewerken kan soms vrij snel na het maken van de foto. Maar vaker heb je tijd nodig om een emotionele band met de foto te verbreken. Zo kan je er met objectiviteit naar kijken. Zo wordt het eenvoudiger om te bedenken wat je met de foto wilt vertellen.
Deze manier van werken moet je leren. Maar het kan helpen om foto's een unieke uitstraling te geven. Het is werken naar een eigen signatuur. Dit is iets waar velen van ons naar streven. Laat het bewerken niet aan toeval over. Kies je bewerking bewust.
Vertel eens hoe jij je foto bewerkt. Is dat direct na het fotograferen, of pas veel later. Is je bewerking dan ook bewust of zie je wel waar het schip strand? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 6 mei 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
