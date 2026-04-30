Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fototip

Nando Harmsen

Bewerk altijd met een einddoel in gedachten

donderdag 30 april 2026, 14:41 door | 57x gelezen | 0 reacties

Een foto maken is slechts een deel van het creëren van een beeld. Er hoort een ontwikkelproces bij waarmee je tot een eindresultaat komt. Dit moet geen toevallig proces zijn. Bewerkt met opzet, met een einddoel in gedachten.

Een foto maken is is meer dan alleen op de knop drukken. Er gaat een heel proces aan vooraf. Dat omvat onderwerp kiezen, belichting in (laten) stellen en een optimale compositie bepalen. Daar houdt het niet mee op, nabewerking hoort daarbij.

Wie denkt dat nabewerking niet nodig is, heeft het mis. Ook als je in jpeg fotografeert wordt de foto nabewerkt. Alleen gebeurt dat in de camera aan de hand van de instellingen en keuzes die de fabrikant voor je heeft gemaakt.

Door in raw te fotograferen moet je het zelf doen, in meer of mindere mate. Hierbij maak jij de keuzes, van een uitsnede maken tot belichting verfijnen. Je krijgt nog meer vrijheid, met lokale aanpassingen om het beeld helemaal naar smaak te krijgen.

Nando ponies ochtendlicht


Laat het bewerken niet aan het toeval over. Voor je aanpassingen doet, bekijk de foto kritisch. Vraag jezelf het volgende af; Wat wil je met de foto vertellen? Wat moet de foto uitstralen? Welke sfeer wil je hebben?

Pas als je dit allemaal weet kan je gericht gaan bewerken. Je gaat doen wat vroeger in de donkere kamer werd gedaan. Net als vroeger mag dat tijd kosten. Met andere woorden, maak er geen haastwerk van. Hou een einddoel in gedachten en werk daar naar toe.

Nando ponies ochtendlicht 2


Gericht bewerken kan soms vrij snel na het maken van de foto. Maar vaker heb je tijd nodig om een emotionele band met de foto te verbreken. Zo kan je er met objectiviteit naar kijken. Zo wordt het eenvoudiger om te bedenken wat je met de foto wilt vertellen.

Deze manier van werken moet je leren. Maar het kan helpen om foto's een unieke uitstraling te geven. Het is werken naar een eigen signatuur. Dit is iets waar velen van ons naar streven. Laat het bewerken niet aan toeval over. Kies je bewerking bewust.

Vertel eens hoe jij je foto bewerkt. Is dat direct na het fotograferen, of pas veel later. Is je bewerking dan ook bewust of zie je wel waar het schip strand? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 6 mei 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Naaktfotografie op Locatie

Naaktfotografie op Locatie

woensdag 27 mei 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops
Toon alle artikelen binnen Fototip
home
Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.016 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord