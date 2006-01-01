Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fototip

Nando Harmsen

Fotografeer borden voor je locaties

zaterdag 21 maart 2026, 14:28 door | 61x gelezen | 0 reacties

Hoe weet je waar je foto's gemaakt zijn? Ga je naar één locatie, dan is het simpel. Maar wat als je meerdere locaties bezocht hebt tijdens een dagtocht, of een vakantie? Maak een foto van een bord. Met je camera, of beter nog, je smartphone.

Voor de meeste foto's is het niet zo bijster interessant om te weten waar die gemaakt is. Het gaat om de foto, niet om de locatie. Hoewel, het is wel handig om te weten waar je was. Voor een fotoboek, of wanneer je nog eens terug wilt.

Nando informatiebord

Een foto van het bord van het wandelpad voor we gaan lopen. Zo weet ik waar de foto's gemaakt zijn. Dat is wel handig en deze foto past ook mooi in een vakantie-album.

Het is mogelijk om GPS-data bij de foto op te slaan. Via ingebouwde GPS of met behulp van een Bluetooth verbonden smartphone. Je kan ook een GPS-tracker gebruiken. De mogelijkheden zijn legio.

Soms is de nauwkeurigheid van GPS-coördinaten niet nodig. Waarschijnlijk voor de meeste situaties niet. Een globale locatie is dan voldoende, zeker als je op reis bent. Het enige wat je dan hoeft te weten is de naam van de plek voor in het fotoboek.

Nando informatiebord groepsfoto

Je kan creatief te werk gaan met informatieborden. Bijvoorbeeld een groepsfoto.

De oplossing is heel simpel. Maak een foto van een wegwijzer of een informatiebord voor je start met fotograferen. Die zijn meestal wel beschikbaar. Doe dat voor je daadwerkelijk je foto's maakt. Alles na die foto hoort dan bij die plek.

Het is een kwestie van er een gewoonte van maken. Het is handig, en wie weet kan je het zelfs voor je fotoboek gebruiken. Zet er je reisgenoot bij, of maak een selfie. In dat laatste geval natuurlijk met de smartphone.

Nando smartphone selfie

Even een selfie van het moment, met de omgeving erbij. De GPS-coördinaten van de smartphone laten je zien waar je bent.

Over smartphone gesproken, die biedt nog meer mogelijkheden omdat direct de GPS-coördinaten erbij opgeslagen worden. Mits je GPS aan hebt staan, vanzelfsprekend. Dan hoef je niet per se een bord te fotograferen.

Nando informatiebord kaart

Er zijn veel manieren om locaties vast te leggen. Gebruik bijvoorbeeld een kaart, laat iemand het aanwijzen. Wees er creatief in, en het verrijkt je foto's van de reis of je dagtrip.

Hoe zorg jij voor de benodigde informatie over de locaties waar je fotografeert? Gebruik jij GPS in de camera of met de camera verbonden? Of vind het je het niet zo belangrijk. Deel je werkwijze onder dit bericht.


Cursus Reisfotografie


Als je meer wilt weten over hoe je onder alle weersomstandigheden tot met mooi reisfoto's terug kunt komen, dan kun je natuurlijk onze Cursus Reisfotografie voor Beginners op Photofacts Academy volgen!

De cursus wordt gegeven door fotograaf Nico Delmeire. Nico heeft de hele wereld al afgereisd om overal de mooiste beelden te maken. In deze cursus bezoekt hij locaties in Duitsland, Spanje en ons eigen Nederland. Daarnaast deelt hij verhalen over zijn fototrips in andere landen.

Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Masterclass Naaktfotografie

vrijdag 3 april 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Flitsen op Locatie

vrijdag 10 april 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

vrijdag 17 april 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops
Toon alle artikelen binnen Fototip
home
De Portretbijbel door Elja Trum
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.281 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord