Fotografeer borden voor je locaties

Fotografeer borden voor je locatieszaterdag 21 maart 2026, 14:28 door Nando Harmsen | 61x gelezen | 0 reacties
Hoe weet je waar je foto's gemaakt zijn? Ga je naar één locatie, dan is het simpel. Maar wat als je meerdere locaties bezocht hebt tijdens een dagtocht, of een vakantie? Maak een foto van een bord. Met je camera, of beter nog, je smartphone.
Voor de meeste foto's is het niet zo bijster interessant om te weten waar die gemaakt is. Het gaat om de foto, niet om de locatie. Hoewel, het is wel handig om te weten waar je was. Voor een fotoboek, of wanneer je nog eens terug wilt.
Het is mogelijk om GPS-data bij de foto op te slaan. Via ingebouwde GPS of met behulp van een Bluetooth verbonden smartphone. Je kan ook een GPS-tracker gebruiken. De mogelijkheden zijn legio.
Soms is de nauwkeurigheid van GPS-coördinaten niet nodig. Waarschijnlijk voor de meeste situaties niet. Een globale locatie is dan voldoende, zeker als je op reis bent. Het enige wat je dan hoeft te weten is de naam van de plek voor in het fotoboek.
De oplossing is heel simpel. Maak een foto van een wegwijzer of een informatiebord voor je start met fotograferen. Die zijn meestal wel beschikbaar. Doe dat voor je daadwerkelijk je foto's maakt. Alles na die foto hoort dan bij die plek.
Het is een kwestie van er een gewoonte van maken. Het is handig, en wie weet kan je het zelfs voor je fotoboek gebruiken. Zet er je reisgenoot bij, of maak een selfie. In dat laatste geval natuurlijk met de smartphone.
Over smartphone gesproken, die biedt nog meer mogelijkheden omdat direct de GPS-coördinaten erbij opgeslagen worden. Mits je GPS aan hebt staan, vanzelfsprekend. Dan hoef je niet per se een bord te fotograferen.
Hoe zorg jij voor de benodigde informatie over de locaties waar je fotografeert? Gebruik jij GPS in de camera of met de camera verbonden? Of vind het je het niet zo belangrijk. Deel je werkwijze onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
