Gebruik jij de auto-ISO instelling al?

zaterdag 22 november 2025, 14:07 door | 48x gelezen | 0 reacties

De ISO-waarde laag houden is altijd een goede keuze. Maar wees niet bang om de ISO-waarde omhoog te zetten als het nodig is. Laat het aan de camera over, en je hebt een ding minder om op te letten. Dat is de kracht van auto-ISO.

Vergeet het 'moeten' fotograferen in de handmatige stand. Laat de techniek je helpen en voor je werken. Dat doe je immers ook met witbalans of autofocus. Auto-ISO is een heel nuttig hulpmiddel.

Nando auto ISO gebruiken 4

Met auto-ISO krijg je meer tijd om je te concentreren op het maken van de foto. Je hoeft de meeste geschikte ISO-waarde niet zelf in te stellen. De camera zorgt daar voor.

Met auto-ISO laat je het kiezen van de ISO-waarde aan de camera over. Zo weet je zeker dat je nooit een sluitertijd hebt waarbij je de camera niet stil kan houden. Het voorkomt te lange sluitertijden.

Zo gauw het donker wordt, zal de belichtingstijd langer worden voor een goed belichte foto. Wordt de sluitertijd te lang, dan kan je de camera niet langer stil houden. Maar ook bewegende onderwerpen kunnen dan onscherp worden.

Om dat te voorkomen zet je de ISO-waarde hoger. Hierdoor kan de sluitertijd sneller worden. Dat betekent dat je de sluitertijd altijd in het oog moet houden om te weten wanneer de ISO-waarde hoger moet.

Nando auto ISO gebruiken

De auto-ISO instelling op een Canon camera. Je hebt volledige controle over het gedrag van de auto-ISO zodat je niets aan het toeval overlaat.

Dat is niet altijd even praktisch. Handmatig instellen is niet fout, maar het kost tijd. Hierdoor kan je het moment missen, en dat is zonde. Met auto-ISO laat je de beslissing voor het hoger zetten van de ISO aan de camera over.

De auto-ISO zorgt ervoor dat er nooit onder een vooraf ingestelde sluitertijd gefotografeerd wordt. Komt de sluitertijd onder die grens, dan zet de camera de ISO-waarde hoger tot die sluitertijd wel mogelijk is.

Nando auto ISO gebruiken 3

De minimale sluitertijd kies je handmatig, of je laat het over aan de camera. Die zal dan rekening houden met de brandpuntsafstand.


Het instellen van de sluitertijd kan handmatig of automatisch. Handmatig betekent dat je bijvoorbeeld een sluitertijd kan kiezen die snel genoeg is om beweging te bevriezen. Zo weet je zeker dat je onderwerp altijd scherp zal zijn.

Automatisch betekent dat de sluitertijd ingesteld wordt aan de hand van de regel 1/brandpuntafstand. Op die manier voorkom je bewegingsonscherpte door je eigen beweging of trillingen.

Nando auto ISO gebruiken 2

Zet de laagste en hoogste ISO-waarde in. Zo weet je zeker dat er nooit een onbruikbare ISO-waarde gekozen gaat worden.

Je hoeft niet bang te zijn dat de ISO-waarde zo hoog wordt dat de foto onbruikbaar wordt. Dat heb je namelijk zelf in de hand. Je kiest een maximale ISO-waarde. De camera zal de ISO nooit boven die waarde instellen.

De auto-ISO is perfect voor het fotograferen uit de hand, onder allerlei omstandigheden. Het zorgt ervoor dat je altijd de laagst mogelijke ISO-waarde voor je foto hebt.

Gebruik jij de auto-ISO instelling op je camera al? Deel je mening en ervaring onder dit bericht.


Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

