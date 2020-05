Provincies: De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's

Veertien exposities

Maandag 4 mei (dodenherdenkingsdag) werden alle honderd foto's bekend gemaakt. Hier aan voorafgaand lieten de provincies (meestal via de regionale omroepen ) weten welke van de door hen ingezonden 25 foto's uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgenomen in de selectie van honderd.De keuze is bepaald door een 26-koppige jury onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib. Voordat de coronacrisis uitbrak, was voorzien in veertien exposities.Eentje per provincie, een (onder meer in het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag) over Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen en een overzicht van de nationale honderd foto's in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het lot van de reeds geproduceerde tentoonstellingen is ongewis: ze bevinden zich in opslag.