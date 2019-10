iPhone 11 Pro versus 100 megapixel middenformaatcamera

Dit soort vergelijkingen lijkt vaak het bloed van lezers te laten koken en maar dat is niet de reden om ze te delen. Niemand suggereert dat de iPhone 11 Pro een vervanging in mediumformaat is, of zelfs een full-frame of APS-C of Micro Four Thirds-vervanging zou kunnen zijn.



Dit soort vergelijkingen (hoewel belachelijk op het eerste gezicht) bieden wel een niveau van contrast waarmee je kunt bekijken hoe ver Apple erin is geslaagd om hun camerasysteem en software te verbeteren.



En terwijl het getrainde oog bijna altijd kan uitkiezen wat dat is, zelfs zonder in te zoomen, na een beetje bewerking in Photoshop (geen verscherping), dacht Rossi's vrouw eigenlijk dat een van de iPhone-foto's de enige was die geschoten was met 13.000 dollar-camera 'omdat deze foto er' scherper en helderder 'uitzag.



Hier zijn de twee "blinde" vergelijkingsfoto's - een normale, een portretmodus - uit de video, zodat je deze van dichterbij kunt bekijken: