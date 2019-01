Astrid Verhoef – Inscapes

Ze kan nederig en anoniem zijn, maar ook een bijna iconische verschijning hebben met regelmatig sporen van moderne cultuur. Een karakter dat worstelt met haar achtergrond en haar plek in de natuurlijke wereld verkent.



Astrid Verhoef (Amsterdam, 1973) volgde een opleiding fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en is sinds 1998 werkzaam als fotograaf en kunstenaar. Ook is zij actief als curator en organisator.



Haar geŽnsceneerde fotografie is internationaal bekroond en te zien geweest op exposities in Amsterdam, Leiden, New York, Sydney en Tokyo. De serie 'Inscapes' is een doorlopend project en wordt nu voor het eerst in Nederland gepresenteerd.



