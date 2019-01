Beatles collectie van Robert Whitaker naar Nederland

Robert Whitaker

Deze Britse popfotograaf (Harpenden, 13 november 1939 – 20 september 2011) reisde twee jaar lang met de legendarische band mee en was in die tijd de huisfotograaf van de 'Fab Four'.Hij werd vooral bekend door zijn vele foto's van The Beatles, genomen tussen 1964 en 1966, en door zijn foto's van de rockgroep Cream, die werden gebruikt in de door Martin Sharp ontworpen collage op de hoes van hun elpee Disraeli Gears uit 1967.Hij werd geboren in Engeland maar omschreef zichzelf als "aussie", omdat zijn vader en zijn grootvader beiden Australiër waren. Hij begon zijn fotografische carrière eind jaren vijftig in Londen, maar hij verhuisde naar Melbourne in 1961, waar hij aan zijn studie aan de Universiteit van Melbourne begon.Hij werd deel van de kleine maar bloeiende kunstwereld in de stad. Volgens de Britse kunsthistoricus David Mellor hebben de drie jaar in Australië zijn werk als fotograaf veranderd.Van grote invloed was ongetwijfeld zijn vriendschap met twee van de leidende figuren van de kunstwereld in Melbourne, kunsthandelaar, mecenas en restaurateur Georges Mora en zijn vrouw, de schilderes Mirka Mora.John Lennon met een paardenbloem in zijn oogkas, George Harrisons hoofd gevangen in een vogelkooi en (zijn bekendste werk) de Beatles in witte slagersjassen, geflankeerd door hompen rood vlees en enkele onthoofde speelpoppen.Deze controversiële “butcher” foto's werden gemaakt voor het album “Yesterday And Today” maar werden daar uiteindelijk niet voor gebruikt. De foto is inmiddels wel één van de meest gevraagde collectors items uit de erfenis van de Fab Four. De Beatles wilden met de slachtpartij blijkbaar een statement maken tegen de Vietnam-oorlog.De slagershoes is, net als vele andere bloederige beelden uit die serie, vanaf 24 januari te zien in 5&33 Gallery in het art'otel in Amsterdam. De expositie Unseen Beatles toont een selectie van het werk dat Robert Whitaker tussen 1964 en 1966 maakte van de band. In die periode trad hij op als huisfotograaf.De collectie is in eigendom van kunsthandelaar Ivo de Lange (69), die tevens oprichter en eigenaar is van de Herman Brood Experience te Zwolle. Op de zolder van het monumentale museumpand in Zwolle toont hij het werk van Robert Whitaker, met wie hij tot diens dood in 2011 bevriend was.Hij heeft ruim honderd foto's in bezit. Alle werken zijn persoonlijk gesigneerd door Whitaker. Een van de topstukken is een foto waarop The Beatles bezig zijn met het kapot maken van piepschuim planken.Ook zullen fans foto's herkennen die tijdens de opname van de videoclip van het nummer “Rain” in de tuinen van Chiswick House bij Londen zijn gemaakt. Heel bijzonder zijn verder drie ingelijste foto's van The Beatles tussen het piepschuim.In het passe-partout van deze foto's zijn stukken van het piepschuim verwerkt maar ook peuken van sigaretten die John, Paul, George en Ringo tijdens de foto sessie hebben gerookt.Andere in het oog springende foto's zijn onder andere The Butcher en All British Boy: John Lennon met een Britse vlag op zijn gezicht geschilderd. Robert Whitaker kon de Beatles neerzetten waar hij wilde. Ze deden alles wat hij wilde.Die vriendschap ontstond nadat manager Brian Epstein zichzelf liet portretteren. Robert Whitaker fotografeerde hem met enkele pauwenveren en de ijdele Epstein was verrukt over het resultaat. Hij stelde Robert Whitaker aan als hoffotograaf van de Beatles.Hij mocht vervolgens mee op vrijwel elke buitenlandse tournee, maar foto's tijdens optredens maakte hij zelden. Hij concentreerde zich juist op backstage foto's omdat hij vond dat iedere fotograaf wel foto's in de zaal kon maken.Dit leverde hele aparte fotografie op. Nu ondenkbaar in deze tijd waarin sterren hun eigen imago regisseren.Hij kon zo intieme familiemomenten van John en Cynthia Lennon met hun zoon Julian en een pontificaal opgestoken dweil vastleggen.Of Ringo in een hotelbed, verdiept in een muziektijdschrift. Daarnaast heeft hij een aantal van zijn foto's bewerkt, wat tot heel bijzondere effecten leidde.Hij heeft Paul McCartney weinig gefotografeerd, waarschijnlijk omdat ze niet zo'n klik hadden. Met John Lennon, Ringo Starr en George Harrisson (die vrij snel na het maken van de vleesfoto's vegetariër werd) deelde hij zijn interesse in kunst.Toen de Beatles in 1966 stopten met optreden, eindigde ook de samenwerking met Robert Whitaker. Hij is daarna vergeten zichzelf wereldberoemd te maken en was te bescheiden om te koop te lopen met zijn unieke materiaal.Hij heeft nog een tijd ingewoond bij Salvador Dali (die hij ook gefotografeerd heeft) en terug in de UK werd hij boer. Zijn Beatles-foto's bewaarde hij in het kippenhok.Na een ongeluk met zijn hand hing hij zijn agrarische carrière aan de wilgen. Toen hij benaderd werd door de Beatle's platenfirma Apple met de vraag zijn foto's te mogen gebruiken voor de tv-documentaire The Anthology, kreeg hij pas door hoe waardevol zijn foto-collectie in het kippenhok inmiddels was geworden.