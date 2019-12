Eddy Posthuma de Boer - De eerste foto van God

Hoge nood, 1955. Foto: Eddy Posthuma de Boer

Met dank aan zijn enorme reislust heeft hij in meer dan tachtig landen het menselijk leven vastgelegd. En geen enkel aspect van dit leven laat hij daarbij onaangeraakt: hij zoomt in op drama maar toont ook veel humor.Zijn werk werd veelvuldig gepubliceerd in kranten en tijdschriften zoals Het Parool, de Volkskrant, Time-Life, KRO-Studio, Avenue en Holland Herald. Maar bovenal is hij een maker van fotoboeken.