Expositie Christian Voigt; Evolution

Christian Voigt (München, 1961) woont in Hamburg en Zuid-Frankrijk. Hij is afkomstig uit een familie van uitgevers en fotografen en behoort inmiddels tot de meest succesvolle fotografisch kunstenaars van Duitsland.



Zijn autonome werk is te zien geweest op meer dan honderd exposities in met name Europa en de Verenigde Staten. Ook is het opgenomen in de collecties van een groot aantal verzamelaars.