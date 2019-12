Extase van Sanne Sannes

Geen seks maar erotiek

Groot talent

Opening tijdens Art Rotterdam op donderdag 6 februari 2020, 19.30 uur

Ik fotografeer geen seks. Ik fotografeer erotiek. En dan is een vrouw voor mij alleen maar iets moois. De vrouw neemt bij Sannes allerlei rollen aan, soms cliché als Eva of femme fatale, zoals in zijn nooit uitgegeven Dagboek van een Erotomaan, waarvan de schetsbladen in de Kunsthal te zien zijn.Vaker passen de vrouwen niet in zo'n keurslijf. De modellen tonen zich kwetsbaar of in vervoering tijdens een erotisch hoogtepunt met afgewend gezicht, of kijken juist uitdagend de lens in. Het maakt de beschouwer tot voyeur.Sannes wordt in de jaren zestig gezien als dé fotograaf van een nieuwe generatie. Hij werkt zowel aan tentoonstellingen in Nederland als het buitenland. Tot een echte doorbraak komt het door zijn vroegtijdige dood echter nooit. De zeer ambitieuze fotograaf overlijdt op dertigjarige leeftijd tijdens een auto-ongeluk.In de slechts acht jaar dat hij als maker actief is, begint hij eveneens aan scenario's voor een aantal boeken en zogenoemde fotofilms. De Kunsthal toont diverse boeken, waarvan de meeste postuum zijn verschenen, zoals Seks a gogo.Vanaf 1965 monteert hij zijn foto's ook tot films. De Kunsthal vertoont het 18-minuten durende Dirty Girl dat Sannes tijdens zijn leven maakte. Ook is een documentaire over zijn leven te zien.De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Kahmann Gallery Amsterdam.De tentoonstelling ' Extase, Sanne Sannes ' wordt tijdens Art Rotterdam Week op donderdag 6 februari geopend door Gerrit Jan Wolffensperger, vriend en voormalig assistent van Sannes.Tegelijkertijd opent een fototentoonstelling van Peter de Krom. Pers is van harte welkom bij de opening aanwezig te zijn. Persvoorbezichtiging en interviews met curator Charlotte Martens zijn op afspraak mogelijk. Aanmelden voor de opening en persverzoeken graag via communicatie@kunsthal.nl